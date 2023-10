A Áustria tornou-se esta segunda-feira na oitava seleção apurada para a fase final do Euro2024, depois de ter ido a Baku vencer o Azerbaijão por 1-0 garantindo, a par da Bélgica, um dos dois primeiros lugares do Grupo F da fase de qualificação.

Uma qualificação também tranquila para os austríacos que nem precisavam de vencer o jogo desta tarde, um empate podia ser suficiente ou até mesmo uma derrota, desde que fosse por menos de três golos. Não foi preciso fazer contas, uma vez que o golo solitário de Sabitzer, na conversão de um penálti, logo a abrir a segunda parte, chega para acabar com todas as dúvidas.

No último lance do jogo, na sequência de um pontapé de canto, favorável ao Azerbaijão, Burgstaller viu um segundo cartão amarelo e a Áustria terminou o jogo reduzida a dez.

Os austríacos passam a contar com os mesmos 16 pontos do que a Bélgica, embora tenham com mais um jogo realizado, mas ficam com mais dez pontos do que a Suécia, o terceiro classificado deste grupo que, mesmo com dois jogos em atraso, já não consegue chegar ao segundo posto.

A Áustria, comandada por Ralf Rangnick, torna-se, assim, na oitava seleção apurada para a fase final, juntando-se à anfitriã Alemanha, além de Portugal, Bélgica, França, Espanha, Escócia e Turquia que também já festejaram os respetivos apuramentos.

Classificação do Grupo F

BÉLGICA, 16 pontos (6 jogos)

ÁUSTRIA; 16 (7)

Suécia, 6 (5)

Azerbaijão, 4 (6)

Estónia, 1 (6)