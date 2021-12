Chegou o grande dia, o das maiores decisões, no Mundial 2021 de Fórmula 1. Max Verstappen e Lewis Hamilton vão discutir, este domingo, a partir das 13 horas, o título mundial na corrida do Grande Prémio de Abu Dhabi, no circuito de Yas Marina.

O holandês da Red Bull garantiu a ‘pole position’ no sábado e sai à frente de Lewis Hamilton na grelha de partida: o britânico, heptacampeão de Fórmula 1, sai da segunda posição.

Caso seja campeão, Max Verstappen garante um título inédito na carreira e torna-se o primeiro holandês a escrever o nome no palmarés maior da Fórmula 1.

Já se Lewis Hamilton for campeão, o britânico torna-se o maior titulado de sempre, com oito campeonatos do mundo: nesta altura está empatado com o alemão Michael Schumacher, ambos com sete.

Verstappen e Hamilton partem ambos com 369,5 pontos, sendo que o holandês tem vantagem por ter ganho mais uma corrida (nove) do que Hamilton (oito).

Em disputa está também o Mundial de construtores, aqui com a Mercedes a ter maior vantagem nesta altura: 587,5 pontos, para 559,5 pontos da Red Bull.

Siga tudo no Maisfutebol, ao minuto.