O treinador do Famalicão, Rui Pedro Silva, em declarações na conferência de imprensa após o empate frente ao Benfica (0-0), em jogo da 31.ª jornada da Liga:

«Era um jogo difícil, já tinha realçado isso na véspera. Tínhamos alguns jogadores de fora. Sabíamos que tínhamos de sofrer. Tentámos pressionar numa fase inicial, o Benfica conseguiu ultrapassar isso e baixámos linhas. Faltou-nos decisão na parte final. Quebrámos a barreira dos 30 pontos, é importante. É mais um ponto nas nossas contas na permanência.

[Foi importante não sofrer golos?] É sempre um dos objetivos da equipa, foi bastante importante.

«Fiquei com o sentimento de que podíamos ter saído daqui com outro resultado. Com outra definição no ataque, podíamos ter magoado o Benfica. É impossível não ficar satisfeito com a atitude dos meus jogadores, e assim não tenho dúvidas de que vamos atingir o nosso objetivo.»

[Exibição de Banza] Tinha-lhe dito que ele ia ter um papel fundamental no jogo de hoje. Pedi-lhe para ele ser um apoio em linhas mais baixas e ele disponibilizou-se para isso.»