Armando Evangelista, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após triunfo por 2-1 frente ao Gil Vicente:

«No geral, os três pontos, apesar do Gil Vicente estar por cima na posse de bola, são merecidos. A nossa entrada é uma entrada cautelosa, os jogadores estavam desconfiados, e com o tempo fomos subindo e o golo surgiu num momento fantástico. Se fosse contra mim dizia que era um péssimo momento.

Temos de crescer muito, até porque numa semana vê-se muito pouco e colocar 22 homens a pensar todos da mesma forma não é fácil. O principal foco tem de ser o resultado. Temos de nos focar mais no resultado do que na ideia de jogo e ir passando alguns princípios de ideias de jogo.

[sistema tático] Eu não me agarro a um sistema tático, mas a uma forma de jogar. Hoje depois de ficar em 1-2 estávamos com dificuldades de controlar a largura e o Gustavo (Assunção) entrou nos centrais para dar largura, mas isso foi em função das dificuldades de que o adversário estava a dar. Depois foi importante baixar o Zaydou. Podemos jogar de várias formas em função do que o adversário nos dê. É uma ideia de jogo que temos e não agarrados a um sistema tático.

[objetivo] Antes deste jogo, se olhássemos para a tabela, estávamos a cinco pontos do playoff e a seis do que está acima e perante este cenário temos de fugir aos de baixo. Fugir a estes cinco pontos que são perigosos e depois aproximar dos de cima. As expetativas traçadas no início de época eram enormes e não podemos fugir a isso».