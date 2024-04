O treinador do Famalicão admitiu, esta sexta-feira, que a receção ao Vizela, a contar para a 28.ª jornada da Liga, será uma das partidas «mais difíceis» até ao final da época.

«É um adversário com princípios e comportamentos bem assimilados, que tem mais um jogo e mais uma oportunidade para sair da zona desconfortável em que se encontra. Ainda acredita. Vão olhar como o jogo da vida deles», começou por dizer Armando Evangelista, em conferência de imprensa.

O técnico reforçou ainda a necessidade de manter o foco: «Já tiveram resultados semelhantes ao que tiveram no último jogo e deram respostas positivas. Lembro-me do jogo em que venceram em Barcelos. É dessa forma que temos de olhar para o adversário, porque só assim vamos ter uma entrada forte».

Para este encontro, o segundo no comando técnico do Famalicão, Evangelista revelou-se confiante.

«A facilidade com que o Vizela projeta extremos no jogo interior, procura espaço entrelinhas, são aspetos difíceis de contrariar. Podem surpreender e jogar com dois avançados, ou só com um e com linha de três à frente, ou até num 4-4-2. Tivemos de precaver estas formas de jogar. Mas prefiro olhar para a minha equipa e ver o que podemos fazer. Sabendo que vai ser um encontro difícil, acredito que, jogando em casa, depois de uma vitória fora, a massa adepta vai aparecer em força e ajudar no segundo triunfo consecutivo, que será inédito esta época», rematou Evangelista.

Por fim, o treinador famalicense admitiu fazer alterações no «onze», mas sem desvendar a estratégia.

Na tabela, o Famalicão é oitavo, com 31 pontos. Por sua vez, o Vizela ocupa a 17.ª posição, com 31 pontos, pelo que é penúltimo. O encontro arranca pelas 15h30 deste sábado e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.