O FC Porto B empatou esta tarde na receção ao Mafra, em jogo da 21.ª jornada da II Liga.

No Olival, Rodrigo Mora deu vantagem aos dragões aos 33 minutos, servido por Abraham. No início do segundo tempo, a equipa de Folha podia ter ampliado a vantagem, mas Wendell desperdiçou um penálti.

Como quem não marca, sofre, os mafrenses aproveitaram para chegar ao empate a 12 minutos dos 90: foi Diogo Almeida a fazer o 1-1, após um passe de Miguel Sousa.

Com este resultado, o FC Porto B segue no décimo lugar da tabela classificativa, com 27 pontos. O Mafra é sétimo, com 30 pontos.

No Restelo, o equilíbrio estatístico entre Belenenses e Tondela refletiu-se no resultado final: 0-0.

A formação beirã está no sexto posto, com 31 pontos, ao passo que os azuis continuam no último lugar, com 15 pontos.