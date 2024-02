O Nacional venceu no último suspiro o Lank Vilaverdense por 3-2, numa partida da 21.ª jornada da II Liga.



Os insulares tiveram um início de jogo de sonho e aos cinco minutos já estavam em vantagem graças a um golo de Carlos Daniel. O 17.º classificado do segundo escalão reagiu volvidos cinco minutos e igualou a contenda por André Soares.



A cinco minutos do intervalo, os madeirenses voltaram a saltar para a frente do marcador com um golo de Danilovic. Os minhotos não desistiram e conseguiram o 2-2 novamente por André Soares à entrada para os vinte minutos finais.



Quando parecia que o jogo iria terminar empatado, João Aurélio surgiu na área e aproveitou um cruzamento de André Sousa que bateu na trave para assinar o 3-2 final.



Esta vitória deixa o Nacional com 40 pontos em igualdade pontual com o Aves SAD que ainda vai jogar este domingo (vai ficar com mais um jogo que a equipa de Margarido). Por sua vez, o Lank é penúltimo com 17 pontos.



Classificação da II Liga