O futebolista português André Franco é, tal como o Maisfutebol noticiou, reforço do FC Porto. O clube azul e branco confirmou, na noite desta quinta-feira, a contratação do médio ofensivo ao Estoril, até 2027.

O médio ofensivo de 24 anos, que tinha contrato com Estoril até 2024 e com uma cláusula de rescisão de dez milhões de euros, chega ao atual campeão nacional numa negociação que, de acordo com a generalidade da imprensa desportiva, faz-se por quatro milhões de euros, por 90 por cento do passe. Os valores não foram, por ora, detalhados pelos dragões.

«Muito feliz por este passo. Chegar a um clube grande é o sonho de qualquer jogador e chegar a clube da dimensão do FC Porto deixa-me extremamente orgulhoso», refere Franco, citado numa primeira declaração, aos canais do clube.

Com grande parte da formação feita no Sporting e apenas uma passagem pelos juniores do Belenenses em 2015/16, André Franco vai agora prosseguir a carreira no plantel orientado por Sérgio Conceição.

Franco chegou ao Estoril em 2018/19 para a equipa sub-23 e em 2019/20 estreou-se na equipa principal pela mão do treinador Tiago Fernandes. Em 2020/21 ajudou o clube a subir à Liga (24 jogos, dois golos) e foi uma das revelações de 2021/22 no principal campeonato, numa temporada em que anotou 11 golos em 38 jogos pela equipa então comandada por Bruno Pinheiro.

É o terceiro reforço do FC Porto, depois das contratações do central português David Carmo (ex-Sp. Braga) e do avançado brasileiro Gabriel Veron (ex-Palmeiras).