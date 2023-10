Pinto da Costa revelou que o projeto para a construção da academia de formação do FC Porto será entregue no final deste mês.

Depois da apresentação da infraestrutura, na gala dos Dragões de Ouro, o presidente portista revela agora na revista Dragões mais este avanço.

«O futuro será marcado pela concretização do sonho da construção de uma academia que dotará as nossas equipas da formação das instalações ideais para prosseguirem o trabalho de alto nível que tantas vezes têm concretizado em condições difíceis. Até ao final deste mês de outubro, o arquiteto Manuel Salgado, autor dos magníficos Estádio do Dragão e Dragão Arena, entregará o projeto final de um complexo que será decisivo para o sucesso desportivo e económico do clube ao longo das próximas décadas», escreveu o presidente do FC Porto na sua página da publicação, divulgada esta quinta-feira.

A Academia do FC Porto será implantada num terreno de 20 hectares e fará parte do futuro Parque Metropolitano da Maia, nas freguesias de Nogueira e Silva Escura e São Pedro Fins.

A infraestrutura terá um estádio com nível de II Liga, nove relvados de futebol de 11 e um de futebol de sete, contando ainda com gabinetes médicos, hidroterapia, ginásio e balneários, salas de lazer e de estudo, além de 70 quartos e uma cozinha e sala de refeições.