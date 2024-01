O administrador da SAD do FC Porto, Adelino Caldeira, reagiu esta quarta-feira às suspeitas de estar associado aos acontecimentos da noite de 13 de novembro na Assembleia Geral do FC Porto, garantindo ser «falso que tenha instruído seja quem for a fazer fosse o que fosse».

«Porque nunca tive com as pessoas hoje detidas quaisquer conversas acerca dessa Assembleia Geral - seja antes ou depois, de forma direta ou indireta - ou sequer de outros assuntos relacionados com a vida institucional do FC Porto, só por maldosa especulação e efabulação se terá envolvido o meu nome nos reprováveis acontecimentos daquela Assembleia Geral», afirma Adelino Caldeira, num comunicado divulgado pelo FC Porto, na tarde desta quarta-feira, às 17h27.

Na mesma nota, Adelino Caldeira lamenta «que a justiça dê crédito e palco a quem, sem qualquer suporte, tenha no processo levantado suspeições absolutamente infundadas» contra si «e sem contraditório algum».

«A seu tempo por certo tomarei conhecimento de quem enlameou o meu nome nesta vergonhosa fabricação e agirei de forma a que o falso testemunho prestado seja exemplarmente punido», conclui o administrador da SAD do FC Porto.

A Procuradoria da República do Porto confirmou 12 detenções nesta quarta-feira, no âmbito do inquérito aos incidentes na AG do FC Porto de 13 de novembro. Em causa estão suspeitas dos crimes de «ofensa à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo», bem como, informa a Procuradoria em comunicado, «coação agravada, ameaça agravada, instigação pública a um crime, arremesso de objeto ou de produtos líquidos e atentado à liberdade de informação».

Fernando Madureira e Sandra Madureira estão precisamente entre os detidos da designada «Operação Pretoriano», que investiga o clima de medo provocado por ações de membros do grupo Super Dragões. Fernando Saul é, até ao momento, um de dois funcionários do FC Porto detidos, a par de Tiago Aguiar, responsável de relações externas do clube.

A PSP revelou em comunicado que apreendeu uma arma de fogo, droga, dinheiro, três automóveis e mais de uma centena de bilhetes no âmbito da investigação.