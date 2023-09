O FC Porto perdeu esta tarde frente ao Barcelona, por 38-30, em jogo a contar para a terceira jornada do B da Liga dos Campeões de andebol.

A jogar em casa, os dragões entraram melhor na partida e construíram uma vantagem de dois golos nos primeiros minutos, com um 4-2.

O FILME DO JOGO.

No entanto, o Barça, com Luís Frade em campo, chegou ao 7-7 e a partir daí descolou no marcador, não permitindo ao FC Porto qualquer reação.

Luís Frade, com seis golos, foi mesmo o melhor marcador do encontro.

Com este resultado, o Barcelona segue na liderança do grupo, com os mesmos seis pontos do GOC. O FC Porto perdeu pela primeira vez nesta edição, e está em quarto, com quatro pontos, fruto das duas vitórias a abrir, frente a RK Celje e Wisla Plock.