O FC Porto informou esta quinta-feira, a propósito dos adeptos que se desloquem ao Estádio da Luz para assistir ao clássico de sexta-feira com o Benfica, da 7.ª jornada da I Liga, que «o local de concentração definido para os adeptos do FC Porto é Avenida Condes de Carnide, junto à rotunda Mário Soares, no final da IC16».

O ponto de encontro é, de resto, o mesmo utilizado em anos anteriores e o «horário definido de concentração é às 17h00», referiu o clube, em nota oficial.

O local vai estar «preparado para receber os adeptos do FC Porto que se desloquem em autocarros e viaturas particulares», sendo «de extrema importância que os adeptos não facilitem e se desloquem a este ponto de encontro no sentido de garantir que tudo corra dentro da normalidade, não devendo entrar a meio do cortejo, nem abandoná-lo no final do jogo» no regresso ao ponto de encontro «por questões de segurança».

O clube frisa que «estas indicações devem ser seguidas na íntegra para que a segurança de todos seja salvaguardada».

O Benfica-FC Porto está agendado para as 20h15 de sexta-feira, tem arbitragem de João Pinheiro e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.