Um elevado número de denúncias levou à desativação da conta de Instagram da candidatura de André Villas-Boas [AVB2024] que, ao final da tarde, esteve a transmitir em direto a candidatura do antigo treinador à presidência do FC Porto, numa cerimónia que decorreu na Alfândega do Porto.

Ainda nesta altura, se tentar aceder à página AVB2024, no Instagram, irá deparara-se com a seguinte mensagem: «Infelizmente, esta página não está disponível. A ligação que seguiste pode estar a funcionar incorretamente ou a página pode ter sido removida».

Saiba aqui tudo a candidatura de André Villas-Boas