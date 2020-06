À entrada para a 27.ª ronda do campeonato, o FC Porto era a única equipa que podia alcançar os 87 pontos, registo com o qual o Benfica se sagrou campeão nacional na época passada. Só que a perda de dois pontos da Vila das Aves deitou por terra a possibilidade de o atual líder da Liga atingir essa registo pontual.

Com 21 pontos por se jogar até final da Liga, o máximo que FC Porto e Benfica (64 pontos cada) poderão fazer é 85 pontos, curiosamente a pontuação atingida pelos azuis e brancos na época passada e que foi insuficiente para a revalidação do título conquistado em 2017/18 com um recorde de 88 pontos. Se lá chegarem, é certo que serão campeões nacionais, ao contrário dos lisboetas, que estão em desvantagem no confronto direto com o rival.

Desde 2014/15, época na qual o campeonato foi alargado para 18 equipas e 34 jornadas, só por uma vez houve campeão com uma pontuação inferior àquela que dragões e águias ainda podem alcançar: o Benfica de Rui Vitória em 2016/17 (82 pontos). Em 2014/15, na última temporada de Jorge Jesus ao serviço do Benfica, os encarnados chegaram ao título com 85 pontos. Nas outras três (Benfica com 88 em 2015/16 e com 87 na época passada) e FC Porto (com 88 há dois anos) alcançaram registos superiores.

Se a inconstância apresentada na retoma da Liga pelos dois candidatos (somaram apenas uma vitória cada em três jornadas) se mantiver até ao fim da prova, o campeão nacional será o menos pontuado desde o alargamento.

Nos jogos realizados desde o regresso, o FC Porto somou apenas quatro pontos e apresenta uma média de 1,3 pontos por partida, muito aquém dos 2,5 que alcançou nas 24 jornadas anteriores. Já os encarnados, que apresentavam uma média pontual ligeiramente inferior à do rival, caíram para 1,7 pontos por jogo, tendo desperdiçado quatro pontos em três partidas.