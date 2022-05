Pepe cumpre a sétima época no FC Porto e soma o quarto título: o central é, portanto, um caso de sucesso, sendo campeão em mais de metade dos anos passados no Dragão. Ele que pelo meio viveu onze anos no estrangeiro, dez dos quais no Real Madrid.

O plantel do FC Porto tem também quatro tricampeões, sendo que dois deles já não estão no clube: Sérgio Oliveira saiu para a Roma (e por lá deve ficar), Jesus Corona foi transferido para o Sevilha. Os outros dois tricampeões são Marcano e Otávio.

Para já, de resto, há vinte e nove campeões, sendo que quase metade deles (mais exatamente treze jogadores) festejam o título nacional pela primeira vez.

Um caso curioso é Galeno. O brasileiro jogou 24 minutos há cinco anos, antes de uma travessia do deserto por Portimonense, Rio Ave e Sp. Braga, tendo voltado em janeiro para somar o segundo título de campeão com pouco mais de duzentos minutos jogados.

LISTA DE TÍTULOS POR JOGADOR

Tetracampeão (05-06, 06-07, 19-20 e 21-22):

Pepe

Tricampeão (17/18, 19/20 e 21/22):

Marcano, Otávio, Sérgio Oliveira e Jesus Corona

Bicampeão (19/20 e 21/22):

Diogo Costa, Marchesín, João Mário, Wilson Manafá, Mbemba, Bruno Costa, Matheus Uribe, Vitinha, Fábio Vieira e Luís Díaz

Bicampeão (17/18 e 21/22):

Galeno

Campeão (21/22):

Fábio Cardoso, Zaidu, Wendell, João Mendes, Grujic, Stephen Eustáquio, Taremi, Francisco Conceição, Pepê, Evanílson, Toni Martínez, Danny Loader e Gonçalo Borges