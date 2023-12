Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações aos jornalistas no Estádio do Dragão, após a vitória sobre o Desportivo de Chaves (1-0), na 15.ª jornada da Liga:

«[Que leitura faz do jogo? Em termos desportivos, que desejos tem para 2024?] Foi um jogo em que entrámos bem, previa que o Desp. Chaves, como tem sido habitual nos nossos adversários, mudasse o sistema. Vi o Desp. Chaves com Casa Pia, Benfica e Estoril, mudou em desvantagem no marcador, achava que poderiam vir com linha de seis, quatro defesas e alas a acompanhar os nossos laterais. Com uma presença no corredor central importante, dificultou a nossa vida em termos ofensivos, com mérito para o Moreno em tentar encontrar, em organização defensiva, o melhor foram para nos dificultar. Tivemos controlo de jogo, situações para marcar na primeira parte, não conseguimos.

Entrámos na segunda com a mesma intenção, com intensidade, quebrada com quedas, algo a que estamos habituados e faz parte da estratégia, por vezes, sabendo que o FC Porto tem um ritmo alto. Fizemos um golo, havia um plano de jogo inicial, durante o jogo havia outro, prevendo o desgaste do Desp. Chaves, com as entradas do Galeno e do Francisco. Queríamos fazer mais golos, houve uma reação normal do Desp. Chaves, por algum demérito nosso não fizemos o segundo golo, que dava tranquilidade e demérito da terceira equipa também, porque deu-me a sensação no banco que houve lances duvidosos. Merecemos a vitória e desejo, no plano desportivo, que continuemos com vitórias mais ou menos sofridas e com títulos.»

«[O plano para 2024 é ter jovens na equipa A?] Não lançamos jovens e jogadores que vêm da equipa B só por lançar, é por mérito e necessidade, há comunicação e treinos constantes entre equipa principal e equipa B. Há jogadores que podem ser chamados de um momento para o outro porque os conheço bem. Estão cá com mérito. Mérito também de quem proporcionou a evolução deles.»