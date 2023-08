À semelhança do que aconteceu nos outros dois jogos da nova época, nenhum elemento do FC Porto se apresentou na conferência de imprensa que teve lugar após o triunfo caseiro sobre o Farense, por 2-1, na segunda jornada da Liga.

Logo depois do apito final do encontro no Dragão, Iván Marcano, eleito o melhor em campo, esteve na flash interview, mas Vítor Bruno, que assumiu o papel de treinador este domingo, não falou ao canal televisivo que transmitiu a partida.

Refira-se que Sérgio Conceição está castigado e, por isso, não esteve no banco de suplentes.