O FC Porto foi multado em 2.295 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol pelas críticas feitas ao videoárbitro do Clássico contra o Sporting, Luís Godinho.



A 12 de fevereiro, um dia depois do encontro em Alvalade, os dragões recorreram à sua newsletter «Dragões Diário» para visar o árbitro da AF Évora, VAR da equipa de arbitragem chefiada por Artur Soares Dias.



Recorde-se que os campeões nacionais venceram em Lisboa por 2-1 com golos de Uribe e de Pepê enquanto Chermiti anotou o golo de honra dos leões.