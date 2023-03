O Inter de Milão derrotou o FC Porto por 1-0, em Itália, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Apesar da vantagem dos italianos, Javier Zanetti deixou um aviso ao grupo às ordens de Simone Inzaghi e aos adeptos nerazzurri.



«Vai ser preciso um Inter muito concentrado e determinado. Vamos jogar num estádio a arder contra um adversário que está a fazer uma boa época e que é capaz de nos colocar em dificuldades. Mas tenho fé no grupo e estou convencido de que vamos chegar prontos a esse encontro», começou por dizer o vice-presidente do clube, citado pela Gazzetta dello Sport, à margem do 21.º aniversário da fundação Pupi.



«O treinador e os jogadores vão preparar-se da melhor maneira possível, mas a nossa cabeça está no Spezia. Não vai ser um jogo fácil. Ganhar na próxima sexta-feira vai permitir-nos chegar ao jogo da segunda mão da Champions em forma e com a confiança em alta», acrescentou.



O antigo internacional italiano e lenda do Inter recusou comentar um possível «derby della Madonnina» nos quartos de final da Liga dos Campeões.



«Se o destino decidir assim, estaremos prontos. Mas primeiro temos de pensar em passar os oitavos de final. Os quartos de final seriam um marco importante e iriam refletir o crescimento do clube. Temos de estar preparados e conscientes da oportunidade que temos», concluiu.



O FC Porto-Inter, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, joga-se a 14 de março (20h00) e terá lotação esgotada.