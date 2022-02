Vitinha recebeu esta segunda-feira os prémios referentes ao melhor médio da Liga e o MVP da competição em janeiro. O médio do FC Porto repetiu as distinções, uma vez que tinha sido igualmente votado como o melhor médio e o melhor jogador em dezembro.



«Estes prémios vão para a beira dos outros dois. Há sempre local para mais», atirou o jovem portista, com um sorriso rasgado.



Diogo Costa (melhor guarda-redes), Mbemba (melhor defesa) e Evanilson (melhor avançado e melhor golo) receberam igualmente os prémios da Liga, num mês com forte predominância do FC Porto.

Je suis heureux d’avoir reçu le titre de meilleur défenseur du mois de janvier de la Liga portugaise. Merci à mon équipe car on gagne ensemble et merci à vous tous qui êtes toujours derrière moi. C’est le Congo qui gagne 🇨🇩🐆 pic.twitter.com/4HLx1iJwsU — chancel mbemba (@mbemba22) February 21, 2022