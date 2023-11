O FC Porto goleou esta noite o Montalegre no Estádio do Dragão, por 4-0, e apurou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal. O resultado foi tranquilo, porém, nos instantes finais o jogo ficou marcado por uma situação de tensão quando, no topo sul, a claque Super Dragões entoou num cântico o nome de Pinto da Costa. Nesse momento, escutaram-se alguns assobios no Dragão.

Já na primeira parte houve um momento de comunhão no estádio, quando no topo norte, o Coletivo, a outra claque portista, desfraldou tarjas de homenagem aos malogrados Fernando Gomes e Reinaldo Teles, antigos goleador e dirigente dos azuis e brancos respetivamente.

«Os anos passam, a memória mantém-se. Eternos "Tio" Reinaldo e "Bibota"», podia ler-se.

Entre os 19 830 espectadores que estiveram esta noite no Dragão uma das presenças mais notadas foi a de André Villas-Boas, que esteve como habitualmente no estádio, mas ladeado de elementos de segurança.