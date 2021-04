O administrador da SAD do FC Porto, Fernando Gomes, assumiu esta segunda-feira que o FC Porto precisa de fazer cerca de 38 milhões de euros em transferências para ter um equilíbrio financeiro nas contas, até ao final da temporada 2020/2021.

Em conferência de imprensa, na qual anunciou o reembolso aos obrigacionistas até final de junho, o dirigente que tem a pasta financeira dos azuis e brancos sublinhou que os negócios por Danilo Pereira e Vitinha, respetivamente com o Paris Saint-Germain e o Wolverhampton, devem garantir o equilíbrio desejado.

«Para tudo correr como desejamos, com a margem de lucro que tínhamos no nosso orçamento, ainda precisamos de fazer qualquer coisa como 38 milhões de mais valias até final da época. Praticamente o Danilo e o Vitinha garantiriam. Esses dois, realizando-se, ficamos relativamente tranquilos até final da época», expressou, no Estádio do Dragão.

Recorde-se que Danilo rumou ao PSG por empréstimo, tendo os franceses pago quatro milhões pela cedência, aos quais se podem juntar mais 16 milhões para aquisição definitiva. Já Vitinha rumou também emprestado ao clube inglês, que tem opção de compra de 20 milhões de euros.