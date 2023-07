O FC Porto iniciou o estágio de pré-temporada no Algarve, tendo realizado na manhã desta terça-feira a primeira sessão de treino em Vale do Garrão, na vila de Almancil, concelho de Loulé. No final, Galeno foi o porta-voz do grupo e garantiu que toda a gente sente que tem de dar o máximo nesta fase.

«Quem não sentir dores, não está a treinar bem. Temos estado a trabalhar forte e tenho a certeza de que, quando a próxima época começar, vamos estar prontos para os grandes jogos que aí vêm», começou por referir Galeno ao site oficial do FC Porto, garantindo que o objetivo é fazer uma época melhor do que a anterior.

«Só pensamos nisso. O que importa é sermos campeões nacionais e garanto que iremos dar o melhor em cada jogo e que entraremos com tudo. Todos nos conhecemos bem e queremos dar continuidade ao trabalho da época passada. Acredito que juntos seremos felizes.»