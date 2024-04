A SAD do FC Porto comunicou esta terça-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que «prevê a assinatura do contrato» com a Legends «durante o mês de abril».

O acordo, que será feito por um valor entre os 60 e os 70 milhões de euros, vai ser, segundo a SAD do FC Porto, «registado de imediato nas contas da sociedade, ainda que o pagamento possa não ser feito de forma integral no momento da assinatura».

«A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 29º Q do Código dos Valores Mobiliários, vem, na sequência da entrevista do seu Presidente, e do comunicado feito hoje de manhã, informar o mercado que a Sociedade prevê que a assinatura do contrato com a empresa internacional venha a ser realizada durante o mês de abril, pelo que este será registado de imediato e pelo valor global (entre os 60 e 70 milhões de euros) nas contas da Sociedade, tal como permitido pelas normas internacionais de contabilidade (IFRS), ainda que o pagamento possa não ser feito de forma integral no momento da assinatura», refere a SAD dos azuis e brancos.

Na manhã desta terça-feira, a CMVM suspendeu a negociação de ações da SAD do FC Porto, tendo a sociedade dos azuis e brancos reagido pouco depois, em comunicado, referindo que esperava «fechar definitivamente o contrato (…) até 30 de junho de 2024».

Na nota enviada ao final desta tarde, a SAD dos azuis e brancos detalha que «a referida parceria irá ser consubstanciada na participação minoritária, de até 30%, numa nova empresa que terá como objeto a exploração das receitas comerciais diretamente relacionadas com o Estádio do Dragão, sendo as mais relevantes o Corporate Hospitality, a bilhética, o Naming do estádio e outras ainda em negociação. Uma vez que esta empresa integrará o perímetro de consolidação da FC Porto – Futebol, SAD, o valor do capital injetado será incorporado nas contas consolidadas da Sociedade».

«A empresa parceira do FC Porto irá receber uma parte, previsivelmente 30% a título de dividendos, do resultado gerado pelos referidos negócios, com total partilha de risco, dos quais se esperam um significativo crescimento, dada a experiência internacional que o parceiro irá aportar à estrutura comercial do Grupo FC Porto. No que diz respeito a um possível novo financiamento, fruto da permanente auscultação ao mercado em busca de melhores condições financeiras, a Sociedade está ainda em fase de negociação, pelo que não pode concretizar detalhes da operação, como taxas de juro e/ou contrapartidas associadas. Nesta data não está garantido o fecho deste negócio», finaliza a SAD portista, na mesma nota.