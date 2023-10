Eustáquio, jogador do FC Porto, em declarações à Eleven/DAZN, depois da derrota diante do Barcelona (0-1), na segunda jornada da Liga dos Campeões:

- Sentimo-nos frustrados, fizemos o suficiente para pontuar. Para mim merecíamos a vitória Não dominámos o jogo como queríamos porque o Barcelona é uma equipa muito forte, mas na minha opinião conseguimos anular o Barcelona, tanto em largura como em profundidade. É frustrante terminar assim, com golos invalidados, penáltis revertidos, é muito frustrante.

- Temos agora um jogo contra o Portimonense, temos de dar a volta. Falando da Champions, sabemos que vamos ter dois jogos contra o Antuérpia, vamos para fazer seis pontos contra eles.

No lance do penálti, a bola tocou-lhe no braço?

- Senti que a bola me tinha tocado no peito e no ombro, depois tenho a certeza que o Cancelo tocou com o braço. O árbitro disse-me que estava a ver as linhas, eu estava em jogo, mas depois disse-me que viu o meu braço. Eu ainda não vi as imagens.