O AC Milan precisa de vencer para sonhar com a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os rossoneri ainda não perderam na Serie A e lideram a prova juntamente com o Nápoles, um registo contrastante com o que têm na Champions - três derrotas em três jogos.



Confrontado com esses registos, Sérgio Conceição recordou os jogos anteriores o do emblema italiano no grupo B da prova e salientou a qualidade dos seus jogadores.



«Estiveram a ganhar ao Liverpool. Fizeram dois golos em Inglaterra contra uma equipa que é uma das melhores do mundo ou talvez a melhor. Não merecia perder o jogo contra o Atlético. Aqui fomos um adversário muito forte para o AC Milan e contrariámos os seus pontos fortes. É um adversário fortíssimo», alertou, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.



O treinador do FC Porto sublinhou que o AC Milan «tem só sete titulos de campeão europeu e quatro títulos de campeão do mundo» e que recentemente bateu a Roma, uma equipa que tem «o melhor treinador do mundo e que está apetrechada com jogadores de qualidade».



Conceição deixou claro que as possíveis ausências de Wendell, Marcano e Uribe não vão alterar a forma de jogar do FC Porto.



«Não jogamos em função de um jogador. Seja quem for. Tirámos ao AC Milan o que eles gostam tanto de fazer. A Roma sentiu-se dsconfortável ao dar iniciativa ao AC Milan. Eles podem explorar coisas que são interessantes. Metem muita gente por dentro, além do avançado, e jogam bem pelos corredores laterais. É difícil contrariar o posicionamento dos alas junto aos centrais. Quanto mais longe estivermos da nossa baliza, melhor. Foi assim no Dragão. Não sou muito de mudar os princípios da equipa em função do adversário, mas já o fiz contra o City. Não é habitual, mas não vou dizer nada se não em Itália começam a bater palmas de contentes por saberem o que vamos fazer», disparou.



O AC Milan-FC Porto joga-se, esta quarta-feira, às 17h45.