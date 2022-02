Evanilson foi o porta-voz do balneário do FC Porto para antecipar o duelo contra a Lazio, do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Elogiado recentemente por Derlei, o atacante brasileiro acredita que a equipa tem capacidade para «chegar longe» na competição.



«Fico muito feliz pelos elogios [do Derlei]. É sinal de que o trabalho está a ser bem feito. Acredito que o FC Porto tem potencial para chegar longe na Liga Europa. A Lazio é uma boa », começou por dizer aos jornalistas.



O avançado anotou 13 golos em 2021/22 depois de ter começado a temporada como terceira opção para o ataque. Confrontado com a sua progressão nos meses mais recentes, o internacional olímpico pelo Brasil considerou que esta se deveu ao trabalho desenvolvido no Olival.



«Desde que cheguei consegui evoluir como jogador e como pessoa com o trabalho do mister. Mostrei isso em campo. Fico muito feliz por essa evolução e só me resta continuar a trabalhar para chegar ao mais alto nível», referiu.



É indiscutível o bom momento que Evanilson atravessa, prova disso foi a distinção que recebeu da Liga de melhor avançado do mês de janeiro. O jogador de 22 anos partilhou publicamente o prémio com os colegas.



«Fico muito feliz por ter recebido esse prémio. É uma recompensa pelo trabalho que tenho feito. Aproveito para agradecer à equipa técnica e aos meus colegas, sem eles não era possível», destacou.



Fábio Vieira e Taremi são, habitualmente, os parceiros de ataque do avançado canarinho. Evanilson explicou o que cada um oferece à equipa e deixou elogios ao internacional sub-21 português.



«Têm características diferentes. O Fábio é mais 'armador' de jogo e o Taremi joga mais na área comigo. Ainda no último jogo fez o golo do empate. Ambos são bons jogadores. O Fábio gosta mais de dar assistências e tem sido extraordinário nos últimos jogos», rematou.