O FC Porto chega ao final de 2019 na segunda posição da tabela classificativa da Liga, a quatro pontos do líder Benfica. A desvantagem não abala a confiança do grupo portista, que promete fazer tudo para lutar pelo título até à última jornada.

Em entrevista ao Jornal de Notícias, Alex Telles foi confrontado com uma mensagem forte de Sérgio Conceição na tradicional roda após o empate frente ao Belenenses. «O FC Porto é melhor que os outros», disse o treinador. «Tenho a certeza que o mister disse isso não só para nos motivar, mas também porque é o que sente. Sabemos que somos os melhores», frisou o brasileiro.

O lateral esquerdo admite que se aproximam desafios importantes para o FC Porto, que entra em 2020 em quatro frentes: Liga, Liga Europa, Taça da Liga e Taça de Portugal: «O mês de janeiro vai ser muito importante para nós».



Os dragões preparam-se para defrontar o Bayer Leverkusen na Liga Europa e não escondem o desejo de conquistar o troféu. Em 2020, a Supertaça Europeia será disputada no Estádio do Dragão. «Jogar a Supertaça Europeia no Dragão é um sonho que temos», admite Alex Telles.

Vinculado ao FC Porto até 2021, o internacional brasileiro garante sentir-se em casa e manifesta o desejo de conquistar mais títulos com a camisola azul e branca: «O meu objetivo é conquistar mais títulos com o FC Porto e dar o meu melhor com esta camisola.»