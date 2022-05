Carlos Alberto foi uma das figuras do FC Porto que venceu a Liga dos Campeões em 2004. Após uma excelente meia época, o atacante brasileiro saiu a meio da temporada 2004/05 e regressou ao Brasil, uma decisão da qual confessou estar arrependido.



«Arrependo-me de não ter ficado no FC Porto mais tempo, de não me ter naturalizado e de não poder ter jogado na Seleção portuguesa. Fiquei a sonhar que podia jogar um Mundial pelo meu país. Na altura, quando cogitaram essa possibilidade (de jogar por Portugal) eu pensava que podia estar a trair o meu país. Só que não foi possível por vários motivos», disse, na participação no podcast WibCast.



«Infelizmente, na seleção brasileira, não és convocado só pelo teu futebol. Há várias outras coisas que completam a água do copo. Acabei por voltar ao Brasil, tive oportunidades, mas ouvi que não tinha um comportamento (adequado), mais isto ou aquilo. E o futebol que eu jogava não era visto. Um erro, mil condenações. Quando fazia alguma m***, pagava um preço gigantesco para que as pessoas me aceitassem novamente, para que eu voltasse a ser reconhecido pelo o que eu era», acrescentou.



O ex-jogador, atualmente com 39 anos, nunca foi presença assídua na seleção do Brasil, tendo sido internacional em cinco ocasiões. Carlos Alberto, que passou por FC Porto, Corinthians, Fluminense, Werder Bremen, São Paulo, Botafogo, Vasco, Grémio, Bahia, Figueirense, Boavista e Ahtletico Parananese, encerrou a carreira com oito títulos: uma Liga portuguesa, uma Supertaça Cândido de Oliveira, uma Liga dos Campeões e uma Taça Intercontinental, entre outros.



Veja na íntegra a participação de Carlos Alberto no podcast WibCast: