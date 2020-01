Numa conferência de imprensa curta, Sérgio Conceição disse que os seus atletas estão revoltados, pelo menos tão revoltados como os adeptos. O técnico preferiu, de resto, não enviar nenhuma mensagem aos fiéis seguidores do FC Porto após a derrota contra o Sp. Braga:



«Se perdermos pontos, isto começa naturalmente a ficar mais difícil Há muitos pontos em disputa e tenho um grupo que me faz acreditar ser possível [o título]. Aqui ninguém desiste, estamos desiludidos, tristes, revoltados. Não sei se estamos mais revoltados do que as bancadas até. Amanhã temos de estar a treinar, com muita força. Quando ganhamos tudo é mais fácil, toda a gente dá abraços.»



«Mensagem aos adeptos? Tenho de falar para o grupo. Os adeptos querem resultados, ganhar, vitórias. Neste momento não lhes quero dizer nada.»



LEIA TAMBÉM: a Crónica da derrota do FC Porto