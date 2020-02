Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, depois da goleada imposta ao V. Setúbal (4-0), no Estádio do Bonfim, em jogo da 19.ª jornada da Liga:

[Vitória tranquila?]

- Foi um jogo bem conseguido da nossa parte, estrategicamente muito bem preparado, percebendo o que é que esta equipa do Vitória tinha feito nos últimos jogos. Tentámos, através disso, criar-lhes o máximo de dificuldades. Penso que conseguimos, dentro de uma dinâmica ofensiva rica, muita mobilidade e chegada ao último terço com grande com pique através de solicitações e combinações que nos deixaram muitas vezes em zona de finalização. Efetivamente tivemos oportunidades. Quando se tem bola e se cria o perigo que criámos, fica mais difícil ao adversário sair. O Vitória é uma equipa forte nas suas saídas para o ataque. O jogo foi bem conseguido, o resultado espelha bem aquilo que se passou.

[FC Porto volta a cortar a diferença para sete pontos antes do clássico]

- Ainda temos um jogo na terça-feira. Vamos desfrutar um bocadinho deste jogo, no sentido de perceber o que é que correu bem e o que correu mal. Dissecar este jogo ao máximo como fazemos sempre, começar a preparar a partir de amanhã o Académico de Viseu. Só a partir daí, a partir de quarta-feira, é que vamos começar a pensar no outro jogo do campeonato.