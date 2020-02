Julio Velázquez, treinador do V. Setúbal, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a goleada por 4-0 frente ao FC Porto, no Bonfim, em jogo da 19.ª jornada da Liga:



«Não entrámos bem. Estamos numa situação muito boa, vínhamos de dinâmica muito boa. Não nos reconhecemos com e sem bola. Para pontuar e ganhar contra estas equipas, temos de estar a 100 por cento. Desde o treinador à equipa não estivemos bem em nenhum sentido.»



[Já falou com a equipa?]: «Nunca falo com os jogadores depois do jogo quer ganhe 10-0 ou perca 10-0. H avia dúvidas se havia uma lesão com um jogador ou não. Há que levantar a cabeça. Estamos a fazer uma época muito boa, estamos com uma boa dinâmica. Jogos assim acontecessem, temos de aprender.»



[Opção pelo Pirri]: «Temos de tomar decisões. Pirri jogou fora de posição em Tondela, ganhámos 0-3. Quando ganhas, és o Maradona. Quando perdes, é o contrário. Pretendíamos ter mais superioridade no corredor central e ter três jogadores atrás com bola para estarmos mais estáveis. Tudo perde essência quando não fazes 10 passes seguidos.»