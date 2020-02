Sérgio Conceição elogiou a exibição de Luís Diaz no final da vitória do FC Porto sobre o V. Setúbal, por 4-0, no Estádio do Bonfim.

- O Luís fez um bom jogo, hoje estava no espaço dele. Criei exatamente isso para que acontecesse dessa forma, ou seja, o Otávio veio mais para dentro, o Luiz ficou mais de lado. Percebendo que o Vitória não jogou com três centrais, mas estavam lá os três na linha defensiva, procurámos esticar essa mesma linha para encontrar muitas situações de um-para-um onde ele é realmente forte.

- O Luís já tem onze golos esta época, tem 22 anos, chegou este ano à Europa, é um jogador em que acreditamos, assim como os outros. Tem feito um bom trajeto, um excelente início de aventura aqui na Europa. Estamos contentes com ele. Quer jogando de início, quer jogando vinte minutos, dependendo da estratégia para o jogo.