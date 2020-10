Sérgio Conceição teceu rasgados elogios à equipa do Paços de Ferreira e ao seu técnico, Pepa. O técnico dos dragões considera a visita à Capital do Móvel como uma das mais difíceis da Liga.



«O Paços é sólido, tem feito bons campeonatos desde sempre e é uma equipa competitiva e forte no seu estádio. Evidencia competitividade e boa organização. Não tem grandes nomes, mas é uma equipa forte, coesa e que sabe o que faz com e sem bola», começou por dizer.



Logo de seguida, o treinador prosseguiu o raciocínio acerca dos emblemas pacenses.



«Nos últimos dois ou três jogos, os guarda-redes foram os melhores em campo o que demonstra a força e solidez do Paços. Ainda há pouco mostrava imagens aos jogos e dizia que em termos teóricos e práticos, este é dos jogos mais difíceis que vamos ter. É um campo difícil e o Paços é uma equipa muito organizada à imagem do Pepa. O Pepa está mais treinador a cada ano que passa, é visívil a evolução da equipa. Não é uma equipa apenas capaz de defender. Os médios são muitos disponíveis, os laterais tem uma projeção interessante na frente. O Tanque é um avançado que segura muito bem a bola e tem o Hélder de um lado e o Luther do outro. Pode também jogar o Amaral. A equipa tem muita variabilidade de movimentos, sobretudo nos homens do meio-campo. É uma equipa bem trabalhada. Cada vez mais o Pepa é um valor seguro e demonstra o que é a qualidade dos treinadores portugueses», acrescentou.



Depois não ter participado em nenhuma das partidas da retoma da Liga, Nakajima foi utilizado por Sérgio Conceição nas últimas três partidas. O técnico contou que houve um trabalho do ponto de vista emocional com o nipónico, mas que a verdadeira vitamina foi o jogo.



«Temos vários departamentos a trabalhar connosco sobre o lado emocional do jogador. Temos depois uma equipa médica e departamento que ajuda os jogadores a recuperar da melhor forma. O jogador sente-se verdadeiramente integrado quando começa a jogar. A melhor vitamina para um jogador é jogar e sentirem parte do grupo», referiu.





O P. Ferreira-FC Porto joga-se, esta sexta-feira, às 20h30.