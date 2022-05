Fábio Cardoso fez um balanço da sua primeira temporada no FC Porto, praticamente um ano depois de ter sido contratado ao Santa Clara, manifestando-se surpreendido com tudo o que a equipa conquistou ao longo da temporada. Apesar da longa ligação ao Benfica, onde fez a formação ao longo de quase uma década, o central diz que já sabe «jogar à Porto».

«Apesar de um sonho, quando cheguei ao FC Porto sabia que ia entrar no período mais exigente da minha carreira. Vinha para uma instituição histórica, um dos ícones do bom futebol à escala mundial. Tinha de estar à altura do desafio. Tinha que dar o melhor de mim, disputar cada bola como se fosse a última, marcar cada avançado como se a minha vida dependesse disso, em suma, jogar à Porto!», começou por escrever o jogador nas redes sociais.

O central de 28 anos raramente foi primeira opção de Sérgio Conceição, mas ainda assim somou 14 jogos na liga, dois na Liga dos Campeões e mais cinco na Taça de Portugal.

«Hoje, quase um ano depois da minha chegada a esta casa, a esta família, nem consigo acreditar em tudo o que nós conquistámos. Sim, nós! Eu, tu, todo o plantel, equipa técnica, staff, adeptos ... Obrigado, por tudo. Ainda hoje parece um sonho!», acrescentou ainda.