O FC Porto anunciou esta terça-feira que os bilhetes para a receção ao Arouca, da 14.ª jornada da Liga, estão esgotadas.

Assim, o Estádio do Dragão deve receber cerca de 50 mil adeptos para a partida que marca o regresso do clube azul e branco ao campeonato, depois da paragem do Mundial 2022.

FC Porto e Arouca defrontam-se esta quarta-feira, a partir das 21h15. SIGA AQUI O JOGO AO MINUTO.