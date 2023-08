No dia do regresso ao trabalho, o FC Porto partilhou uma fotografia captada durante o treino de uma cicatriz no joelho direito de Sérgio Conceição.



O técnico foi recentemente operado aos joelhos há mais de uma semana, em véspera do jogo contra o Farense, e as marcas ainda são bem visíveis.



«A todo o custo!», escreveu o clube portista na legenda à fotografia.



O FC Porto prossegue a preparação para a receção ao Arouca, agendada para o próximo domingo (18h00).