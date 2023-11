No dia em que o Dragão cumpre 20 anos, o FC Porto assinou um acordo com a Legends para os próximos 15 anos, com vista a melhorar a experiência dos adeptos no interior do recinto.



A Legends vai «procurar parcerias em todo o mundo» para o clube assim como «patrocínios e naming para o estádio» assim como tentar inovar «na área de comida e bebida nomeadamente no FC Porto Partners Club, zonas VIP e restantes lugares», lê-se na nota divulgada pelos portistas no site oficial.



«(...) Esta parceria com a Legends faz-nos olhar em frente, para o futuro, porque nos estamos a ligar a um grupo que se relaciona com os mais modernos estádios, como são o novo Santiago Bernabéu e o futuro Camp Nou, ou as mais importantes competições, como os Mundiais de futebol e de râguebi. Depois do relvado com a tecnologia mais moderna e que tem mostrado grande qualidade, continuamos a apostar na modernização», referiu o presidente dos dragões, Jorge Nuno Pinto da Costa.



Além de Real Madrid e Barça, a Legends trabalha ainda com Manchester City e Arsenal.



Golo de Kelvin e não só: os testemunhos de quem pisou o Dragão nestes 20 anos