Após um dia de folga, o FC Porto retomou a preparação para o duelo contra o Portimonense, da 25.ª jornada da Liga.



Na sessão matinal desta quarta-feira, Sérgio Conceição não pôde contar com quatro jogadores. Segundo a informação disponibilizada pelos portistas no site oficial, Gonçalo Ribeiro, Marcano e Zaidu realizaram tratamento às respetivas lesões enquanto Wendell fez tratamento e trabalho de ginásio.



Mais perto da recuperação plena está Mehdi Taremi que fez treino integrado condicionado e pode voltar à competição no Algarve.



O FC Porto tem novo treino marcado para as 10h30 desta quinta-feira. Hora e meia depois, Sérgio Conceição vai projetar o duelo com o Portimonense, da próxima sexta-feira (18h45), em conferência de imprensa.