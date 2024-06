A Polícia de Segurança Pública reagiu esta segunda-feira, em comunicado, à notícia avançada pela CNN Portugal que dava conta que a anterior direção do FC Porto, liderada por Pinto da Costa, terá negociado as datas das buscas à SAD do clube, em 2021, no âmbito de um processo de suspeitas de crimes de abuso de confiança, fraude fiscal e branqueamento de capitais em algumas das transferências do clube.

A PSP garante que não teve «qualquer intervenção» no planeamento das buscas, nem teve conhecimento prévio das datas das mesmas, embora a notícia da CNN Portugal, sustentada nas escutas da Operação Influencer, também não tenha dito isso.

O comunicado da PSP na íntegra:

Relativamente a uma notícia avançada na comunicação social, nomeadamente na CNN, sobre buscas que terão ocorrido na SAD do Futebol Clube do Porto, no dia 22 de novembro de 2021, a Polícia de Segurança Pública (PSP) esclarece o seguinte:

1 – A PSP é uma Instituição que assegura a legalidade democrática, garante a segurança interna e os direitos dos cidadãos, nos termos da Constituição e da Lei.

2 – A PSP não foi o órgão de polícia criminal no qual tenha sido delegada a investigação do processo em apreço.

3 – A intervenção da PSP foi requerida, única e exclusivamente, no sentido de prestar apoio na execução das buscas, não tendo tido qualquer intervenção no planeamento das mesmas, nem quanto à data escolhida para a sua realização."