Depois de quatro meses de invencibilidade, num registo que durou 22 jogos, o FC Porto perdeu por duas vezes no espaço de quatro dias.

Se a derrota em Milão frente ao Inter (1-0) pode ser respondida no Dragão, a 14 de março, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o desaire por 2-1 frente ao Gil Vicente causa mossa na Liga, ao deixar os campeões nacionais a oito pontos do líder Benfica, quando faltam disputar 12 jornadas.

O Gil Vicente fez história ao vencer pela primeira vez em casa do FC Porto (Antas e Dragão), ao fim de 27 jogos, e voltou a ser protagonista de um registo negativo para os azuis e brancos. Há três anos e meio que a equipa de Sérgio Conceição não sofria duas derrotas consecutivas. Em agosto de 2019, os desaires foram em Barcelos, também com os gilistas, antes do baque em casa frente ao Krasnodar, que deixou o FC Porto fora da Liga dos Campeões.

Novo registo negativo da noite de ontem: esta foi a segunda derrota em casa para a Liga do FC Porto, depois do desaire no clássico frente ao Benfica (1-0), algo que não acontecia desde a época 2018/19: então, os autores da proeza foram também o Benfica e outra equipa minhota, o Vitória de Guimarães.

Às duas derrotas caseiras nesta temporada, o FC Porto tem ainda outra, em Vila do Conde, frente ao Rio Ave. Ou seja, à 22.ª jornada os dragões somam três desaires na Liga, tantos quantos nas duas últimas épocas juntas.

Tudo somado, o resultado é evidentemente comprometedor: o FC Porto tem neste momento menos nove pontos do que na época passada, por esta altura. A candidatura ao título está em sério risco e o campeão nacional pode até ser ultrapassado no segundo lugar da tabela ainda esta segunda-feira, em caso de vitória do Sp. Braga em Guimarães, no dérbi minhoto frente ao rival Vitória.