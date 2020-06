O presidente do FC Porto foi um dos 4.036 sócios que exerceram o direito de voto no primeiro de dois dias da ida às urnas para a escolha da nova direção azul e branca. Depois de sair do local onde votou, dentro do Dragão Arena, o dirigente falou à comunicação social e foi questionado sobre a falta de um debate com os outros dois candidatos à presidência.



«Não tive tempo», limitou-se a referir Pinto da Costa. Importa lembrar que o homem que lidera o FC Porto desde abril de 1982 concedeu quatro entrevistas no período de campanha (JN, O Jogo, Porto Canal e Portal dos Dragões) e foi o único a não responder às questões enviadas pelo Maisfutebol.



O dirigente falou sobre a possível candidatura de André Villas-Boas no futuro: «É um sócio com as quotas em dia, não teve de ir a correr pagar cinco anos de atraso como alguns, tem capacidade e se tiver esse desejo e essa motivação, tem todo o direito e seria uma boa opção.»



Sobre a boa afluência ao pavilhão azul e branco, logo pela manhã, também deixou uma ideia. «Boa afluência? É normal, é um povo madrugador. Se as pessoas tivessem compromissos vinham votar cedo, é normal.»