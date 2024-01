O atual presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, não confirmou que se vai recandidatar à presidência do clube nas próximas eleições.



«Não contribuam nunca para a desunião do FC Porto. O FC Porto já tem inimigos exteriores que cheguem. Seja qual for ou vier a ser a minha posição, nunca será de litígio com quem quer que seja. Não me vou pronunciar de qual será o meu futuro porque a minha palavra está inteiramente marcada com o que prometi antes de pensar na minha rencandidatura. O FC Porto teria de estar apurado para os oitavos da Champions, de ter as contas positivas e a academia pronto a avançar. Até lá, vou manter-me no meu lugar com o mesmo entusiasmo, a pensar em vencer, em aumentar o número das Taças», referiu, durante o discurso no tradicional o jantar da Comissão de Apoio à Recandidatura.



Lembre-se que André Villas-Boas e Nuno Lobo já anunciaram que vão a votos nas próximas eleições.