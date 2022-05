Os jogadores do FC Porto tentaram levar a festa do título até à conferência de imprensa de Sérgio Conceição no Estádio da Luz, mas foram barrados à entrada por um segurança.

Vitinha estava a fazer um direito no Instagram onde se vê os jogadores a combinarem invadir a conferência de imprensa, como se vê muitas vezes nas festas dos títulos. No direto de Vitinha, vê-se os jogadores a sairem do balneário e a dirigirem-se para a sala de imprensa.

No entanto, quando chegaram a uma porta de acesso, foram impedidos de entrar na sala por um segurança do estádio. Nas imagens da transmissão de Vitinha, ainda é possível ver que Pepe regressou irritado ao balneário, mas a transmissão do jovem médio acabou logo a seguir.