Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações após a vitória por 4-1 sobre o Boavista:



«Ausências do Mbemba, Corona e Toni Martinez? Opção. Convoquei 22 jogadores, ficaram o Cláudio Ramos e o Nanu de fora. Dentro daquilo que são os nossos parâmetros para as escolhas, optámos por estes atletas.»



«O jogo foi muito positivo. Fomos muito competentes em todos os momentos. Muita qualidade com bola e equilíbrio quando a perdíamos. Tivemos um nível muito alto e metemos o Boavista muito desconfortável. Explorámos bem o espaço atrás da linha média, mesmo quando ele não existia. O Taremi aproveitou bem isso. Os jogadores estão de parabéns.»

[sobre a opção de retirar Taremi do jogo]

«Há um penálti claro sobre o Evanilson. Espero que a APAF não me meta nenhum processo. É das vitórias mais tristes que tenho, por tudo o que se passa no futebol português. Não tenho explicação para situações tão claras. Se calhar é porque eu falo. O Taremi é um excelente jogador, extremamente inteligente, os adversários têm dificuldade em perceber a movimentação dele e tentaram uma forma de condicioná-lo. Aqui não há vítimas, mas é demasiado.»