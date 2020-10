Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV após a vitória por 1-0 sobre o Gil Vicente:



«O jogo foi difícil mais pela nossa ineficácia ofensiva. Não entrámos bem no jogo. Entrámos a pensar dar dinamismo com gente que conseguisse explorar por dentro, pensando que o adversário vinha num bloco baixo. Pensámos nisso com o Nakajima e o Fábio Vieira, dando largura com o Manafá e o Corona, e dois avançados na frente. Não é com muita gente na frente que se ataca melhor e percebi isso por volta dos 20 minutos, por isso ajustei algumas coisas. Na segunda parte retifiquei outras coisas e criámos cinco ou seis ocasões de golo, até um penálti. Se estivéssemos acertados na frente, o resultado seria volumoso.»



[sobre a aposta repetida em três centrais]



«Jogando com três defesas e sete homens na frente estamos a adaptar-nos ao adversário? Queríamos era amassar o adversário. O Gil controlou bem as coisas com agressividade na primeira meia-hora, mas mesmo aí tivemos oportunidades. Se os adversários se dão satisfetietos quando os nossos alas vêm com os laterais deles… eles lá sabem [em resposta a Rui Almeida].»



«O Gil também chegou com perigo numa ou noutra vez, é verdade, mas se marcássemos cinco golos ninuém se escandalizava. Depois da expulsão do Zaidu, o Gil incomodou-nos com bolas longas, mas não mais do que isso.»



[sobre a saída de Toni Martinez ao intervalo]



«O Fábio e o Nakajima estavam bem no corredor central. O Toni é muito esforçado, tem treinado muito bem e merecia a minha confiança hoje. E vai voltar a merecer.»



[sobre o golo de Evanilson]



«Evanilson? São meninos que chegam a um clube desta dimensão e estão a fazer o seu trabalho, com uma humildade incrível na aceitação do trabalho. A qualidade está lá. Dentro do tempo que um clube grande não tem para dar, temos de lhe dar tempo.»