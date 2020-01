Tiquinho começou a marcar a 5 de dezembro, na visita ao Casa Pia, e nunca mais parou. São nove golos nos últimos nove jogos oficiais, de longe o melhor período do avançado nesta época e, porventura, desde a sua chegada ao FC Porto.



Sérgio Conceição foi confrontado com estes números e reconheceu que todos os treinadores e jogadores passam por «ciclos de maior fulgor».



«O trabalho que fazemos com todo o plantel é o mesmo. Depois, claro, há trabalhos específicos, devido à posição e ao estado físico. Eu sou da mesma forma para toda a gente, atuo sempre da mesma maneira no balneário», disse Sérgio Conceição no início.



«O Tiquinho foi inteligente. Quando não estava a jogar trabalhou sempre no máximo. Com a chegada da oportunidade fez tudo muito bem: golos e o trabalho que tem de fazer dentro da posição. Não há aqui segredos. Depois, claro, é normal que haja ciclos de maior fulgor.»



O nome de Soares foi apontado esta quinta-feira à AS Roma, pelo Globoesporte, depois de alguns dias em que Zé Luís foi associado ao Tottenham. Já não houve tempo para colocar questões sobre estas matérias ao treinador do FC Porto.