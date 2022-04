A poucos dias do clássico com o Sporting, para a Taça de Portugal, Vitinha assume que está a viver uma época de «sonho» com o FC Porto no momento em que recebeu os prémios de melhor médio e melhor jogador da Liga no mês de março.

«É muito bom poder ganhar novamente estes prémios. Fico agradecido a quem votou, neste caso aos treinadores. Quero agradecer principalmente à equipa, que me ajuda todos os dias para podermos alcançar estes resultados e, consequentemente, estes prémios individuais», começou por destacar em declarações às plataformas da Liga.

Com um total de 23 jogos como titular do FC Porto na presente edição da Liga, o jovem médio não esconde que está na época de afirmação. «Acho que não há como negar, está a correr muito bem, tanto a nível individual como coletivo. Estou a viver o sonho, sem dúvida, e só quero terminar a temporada da melhor forma», referiu ainda.