Luis Díaz está encantar ao serviço do Liverpool, que na terça-feira garantiu a final da Liga dos Campeões – com o colombiano a ser o MVP frente ao Villarreal –, e aos poucos vai enchendo os cofres do FC Porto.

O extremo de 25 anos, que foi transferido em janeiro deste ano por 45 milhões de euros mais 15 milhões em variáveis, já rendeu mais um milhão em bónus, pelo apuramento dos «Reds» para a Liga dos Campeões da próxima temporada, e está prestes a render outro milhão aos dragões, assim que complete 25 jogos. Para que esse objetivo seja garantido ainda neste mês, terá de participar em quatro das seis partidas que a equipa de Jurgen Klopp irá fazer até ao final da época – neste momento tem 21.

Estas duas compensações decorrem dos bónus estipulados aquando da transferência do jogador no último mercado de inverno.

A saber: cada bloco de 25 jogos que o internacional colombiano completar irá render um milhão de euros (até um máximo de cinco milhões) e cada apuramento do Liverpool para a Liga dos Campeões irá render também um milhão por cada uma das cinco épocas de contrato.

As duas referidas alíneas correspondem a total de 10 milhões de euros em objetivos relativamente fáceis de alcançar. Além destas, porém, há outra parcela de bónus, também até cinco milhões de euros (para perfazer os 15 milhões), que decorre dos golos e outros objetivos individuais e coletivos que Díaz consiga alcançar.

FC Porto já recebeu um terço do valor fixo

Essa é a parte relacionada com os bónus, da transferência. Outra tem que ver com os 45 milhões fixos.

Nesse capítulo, segundo o Maisfutebol apurou, o FC Porto já recebeu um terço do valor garantido inicialmente (sem bónus) pela transferência do jogador. Ou seja, 15 milhões de euros.

Oito milhões foram pagos no momento da assinatura de contrato com o Liverpool e outros sete milhões foram liquidados, dias depois, aquando da inscrição de Luis Díaz na Premier League.

A próxima tranche do valor fixo, segundo o nosso jornal apurou, será de seis milhões de euros e terá de ser liquidada até 30 de setembro deste ano.

Considerando a boa prestação do colombiano, no final das contas a venda de Díaz poderá aproximar-se dos 60 milhões de euros, tornando-o na maior venda da história do FC Porto.

Ainda assim, há que sublinhar que nem toda esta verba irá entrar nos cofres do Dragão. Isto porque, além do mecanismo de solidariedade e das verbas pela intermediação, assumidas pelo FC Porto, o Atletico Junior, da Colômbia, detinha à data do negócio 20 por cento do passe do jogador.