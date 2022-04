Declarações de Pepê, jogador do FC Porto, na flash interview à Sport tv, após o triunfo sobre o Santa Clara, por 3-0, no Estádio do Dragão:

«[Jogo difícil após a paragem] Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, o Santa Clara tem uma equipa muito bem qualificada. O foco é o mesmo de sempre, temos seis finais e temos de jogar jogo a jogo como se fosse o último, pois sabemos que estamos muito perto de alcançar o nosso objetivo.

[FC Porto muito perto do título] Sabemos que seis pontos é uma vantagem razoável mas não temos nada ganho. Temos de fazer o nosso trabalho jogo a jogo, focámo-nos no próximo jogo, como aconteceu agora contra o Santa Clara. Vamos descansar e continuar a trabalhar.

[Cirurgia e recuperação] Foi tranquilo. Tive todo o suporte da equipa médica. Ajudaram-me bastante e deram tranquilidade para a cirurgia e para que desse tudo certo. Voltei a jogar e a ajudar os meus companheiros.

[Jogar com máscara] É um pouco ruim jogar com a mascara, às vezes suamos bastante e fica a incomodar um pouco.»